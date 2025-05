Finalja e Ligës së Kampionëve: Zbulohen fanellat e Interit dhe PSG-së Sipas raporteve, Interi do të luajë finalen e Ligës së Kampionëve 2024-25 me fanellën e tyre të dytë, ndërsa PSG do të përdorë fanellën tradicionale si skuadër vendase Sipas FcInter1908, Interi do të veshë fanellën e verdhë për finalen kundër PSG-së më 31 maj 2025. Portieri Yann Sommer do të mbajë një fanellë portokalli, ndërsa…