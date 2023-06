Finalja e Kupës së Kosovës, formacionet zyrtare: Gjilani – Prishtina Gjilani dhe Prishtina do të përballen sot në kuadër të finales së Kupës së Kosovës. Kryeqytetasit do kërkojnë triumfin sot, pasi që kanë mbetur prapa në Superligën e Kosovës, përcjellë lajmi.net. Në anën tjetër, Gjilani ka siguruar pjesëmarrjen në kualifikimet e garave evropiane, do ta kërkojë fitoren, për ta kthyer trofeun në qytet pas një…