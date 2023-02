Finalja e Kupës së Botës për klube, gjithçka që duhet të dini për përballjen mes Realit dhe Al Hilal

Mbrëmë Real Madridi siguroi biletën për finalen e Kupës së Botës për klube, pasi mposhtu Al Ahly.

Reali e mposhti lehtësisht skuadrën e Al Ahlyt me shifrat 4:1, ndërsa tani në finale do të përballet me skuadrën e Al Hilal, transmeton lajmi.net.

Kjo përballje do të zhvillohet të shtunën, respektivisht më datën 11 të këtij muaji.

Stadiumi ‘Moulay Abdallah’ në Rabat do të jetë nikoqir i finales mes Realit dhe Al Hilal, e cila do të zhvillohet me fillim nga ora 20:00.

Ndërkaq, pavarësisht humbjes, Al Ahly do të përballet me skuadrën e Flamengos, për të përcaktuar se kush e zë vendin e tretë në këtë garë.

Edhe kjo ndeshje zhvillohet këtë të shtune por me fillim nga ora 16:30, po në të njëjtin stadium se ku do të zhvillohet ndeshja mes Realit dhe Al Hilal.

E shtune (11.02.2023)

Finalja e Kupës së Botës/20:00 Real Madrid – Al Hilal (Stadiumi Moulay Abdallah)

Ndeshja për vend të tretë/16:30 Al Ahly – Flamengo (Stadiumi Moulay Abdallah)./Lajmi.net/