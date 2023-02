Finalja e Carabao Cup, formacionet zyrtare: Man United – Newcastle

Man United dhe Newcastle janë dy skuadrat finaliste për kupën e ligës në Angli.

Për të arritur në finale ekipet mposhtën disa skuadra.

Man United në gjysmëfinale fitoi ndaj Nottingham Forest me rezultat të thellë 5:0.

Kurse Newcastle eliminuan në gjysmëfinale skuadrën e Southampton me rezultat të përgjithshëm 3:1.

Finalja e sotme zhvillohet në ‘Wambley’, me fillim nga ora 17:30.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare./Lajmi.net/

Man United:

🚨 TEAM NEWS 🚨

Here it is: your United XI for the #CarabaoCup final… 🔴🔥#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) February 26, 2023