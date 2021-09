Filmi “Zgjoi” jepet premierë në Festivalin e Filmit në Zvicër

Yllka Gashi, tregoi se atje është transmetuar premiera e filmit “Hive”, shkruan lajmi.net.

Ndërkohë, aktorja tha se kimemaja ka qenë e mbushur plot dhe kështu për të ishte një eksperiencë e paharruar.

Tutje, ajo zbuloi se bashkë ishte edhe me regjisoren e filmit, Blera Basholli.

Postimi i plotë i Yllka Gashit:

Hive” pati premierën e saj zvicerane më 26 shtator në Festivalin e 17 -të të Filmit në Zürich në një kinema të mbushur plot. Ishte një gëzim të ktheheshim personalisht dhe të ndanim historinë tonë me një auditor të mrekullueshëm që na mirëpriti ngrohtësisht dhe shijoi filmin tonë! Ishte një natë e bukur – për t’u mbajtur mend! Dhe duke e ndarë atë së bashku me miken time të dashur, tepër të talentuar shkrimtare/regjisore Blerta Basholli, muzën dhe frymëzimin tonë pas “Hive” znj. Fahrije Hoti, producentët punëtorë Yll & Agon Uka, Britta & Thomas nga Alva Film, 2 -të pas Krishtit Aulona Selmani dhe bashkëshortja ime Aurita Agushi e bënë atë edhe më të veçantë!

Faleminderit të gjithë atyre që na nderuan me prezencën e tyre dhe treguan mbështetjen e tyre ndaj këtij projekti pasioni tonë! Faleminderit ZIFF për përzgjedhjen e filmit tonë në një kategori shumë kuptimplotë “Linjat Kufitare” dhe për mikpritjen tuaj! Faleminderit Beate Steininger që jeni udhërrëfyesi më i mirë i festivalit që dikush mund të kërkojë, mirësia juaj, energjia pozitive dhe qëndrimi miqësor i dashurisë e bënë qëndrimin tonë shumë të këndshëm! Deri herën tjetër në Cyrih./Lajmi.net/