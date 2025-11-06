Filmi me Kiarën, Luizi ndan pjesë nga prapaskenat e xhirimit
ShowBiz
Këngëtari Luiz Ejlli, ka nxitur sërish entuziazmin e fansave duke ndarë një imazh ekskluziv nga prapaskenat e xhirimeve të projektit të tij të ri kinematografik.
Ky film shënon projekin e dytë dhe me rëndësi të veçantë, është i pari ku ai luan si protagonist krah bashkëshortes së tij, moderatores Kiara Tito.
Në imazhin e shpërndarë në rrjetet sociale, Luizi ka zbuluar një skenë të shkurtër të filmuar gjatë natës, ku ai shfaqet me një xhaketë lëkure, duke buzëqeshur në drejtim të kameras.
Kjo pamje, e kapur drejtpërdrejt nga monitori i kamerës, shoqërohet nga fjala shprehëse: “Ecim”.