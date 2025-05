Filmi iranian “i paligjshëm” fitoi Palmën e Artë në Kanë: Regjisori ishte në burg, i ndaluar të xhironte për 20 vjet Filmi “It Was Just an Accident” nga regjisori iranian Jafar Panahi u vlerësua me Palmën e Artë në Festivalin e 78-të të Filmit në Kanë. Ky triller tregon historinë e pesë disidentëve që debatojnë nëse duhet ta vrasin njeriun që i torturoi. Regjisori i lartpërmendur u dënua me gjashtë vjet burg në vitin 2010 sepse…