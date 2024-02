Filluan rrahjen në fshat, e vazhduan edhe te stacioni i policisë: Polici gjuan me revole për ta qetësuar situatën

Në orët e pasdites së sotnme në fshatin Rusinovc të Lipjanit ka ndodhur një rrahje.

Lajmin për lajmi.net e konfirmoi Flora Ahmeti nga Policia e Kosovës, shkruan lajmi.net.

Ajo tha se në këtë rrahje janë të përfshirë disa persona, dhe se një person është lënduar.

Ahmeti tutje tha se të njëjtit kanë vazhduar rrahjen edhe para stacionit të policisë në Lipjan.

Duke tentuar të fusë situatën nën kontrollë, njëri nga zyrtarët policorë është detyruar të gjuajë me armë në ajër.

Disa persona janë intervistuar ndërsa prokuroria në kordinim me Inspektoratin Policor të Kosovës po kryejnë veprimet e nevojshme hetimore, sipas Ahmetit.

“Sot rreth orës 14:00, kemi pranuar informatën për një rrahje në fshatin Rusinovc të Lipjanit. Në rast kanë qenë të përfshirë disa persona, ku njëri nga ta është lënduar. Personat e dyshuar kanë vazhduar mosmarrëveshjen edhe në afërsi të stacionit të policisë në Lipjan, ku njëri nga personat e dyshuar me automjet ka goditur qëllimisht dy persona , të cilët kanë pësuar lëndime dhe janë dërguar për tretman mjekësor. Përgjatë përpjekjeve për të menanaxhuar dhe futur nën kontrollë situatën një nga zyrtarët policor ka shtënë në ajër Lidhur me këtë rast në cilësinë e personave të dyshuar po intervistohen katër persona, ndërkohë që hetuesit në koordinim me prokurorinë dhe IPK-në po kryejn veprimet e nevojshme hetimore”, tha Ahmeti për lajmi.net.

Pas kësaj lajmi.net ka arritë që të sigurojë pamje nga vendi ku dyshohet se ka ndodhur rasti.

Për më shumë pamje shihni në videon e mëposhtme./Lajmi.net