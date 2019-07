Filluan punimet në rrugën Bibaj -Driton Islami, në Ferizaj

Ministri Pal Lekaj tha se është i përkushtur që të investojë në Ferizaj dhe komunat tjera, sepse ato janë baza e zhvillimit të vendit dhe këto projekte munësojnë lëvizje më të lirë të mallrave dhe njerëzve, duke ndihmuar zhvillim të bizneseve, nëpërmjet lidhjes me autostradë. Ai shtoi se edhe ky projekt i sotëm është dëshmi e vendosmërisë së dhe diaksterit që ai drejton që Ferizaj të marrë pamje tjetër sa i përket infrastrukturës rrugore.

Ky projekt është financim i MIT-së me vlerë prej 1 milon e 325 mijë euro, ka gjatësi prej 2.2 kilometra. Në kuadër të saj, do të asfaltohen edhe 7 rrugica tjera që lidhen me këtë rrugë. Krahas rrugës, do të punohet edhe në kanalizimin përgjatë këtij aksi rrugor.​ /Lajmi.net/