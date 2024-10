Filluan ofendimet mes banorëve qysh natën e parë të BBVK3

Mbrëmë ishte prime i parë i Big Brother Vip Kosova 3, ku u zbuluan 20 banorë të shtëpisë më të famshme në vend.

E me sa duket banorët kanë filluar qysh natën e parë të fillojnë debatet se kush po e kap primen e parë.

Aktori nga Shqipëria, Rezart Veleshnja, ka ofenduar aktoren kosovare Gresa Gashi, ku ju drejtohet “kjo është e pa edukatë, kjo vajza e shëndosh”.

Ai nuk u ndal me kaq pas ballafaqimit që kishte me Gresën, i thotë asaj “je duke më ngjasuar me Fifin sa ishte e shëndetshme pa bërë operacionet dhe nuk ishte si ty”./Lajmi.net