Fillon takimi Trump-Putin

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dhe presidenti rus, Vladimir Putin, e kanë nisur takimin e tyre bilateral në Alaskë, transmeton lajmi.net Takimi po zhvillohet pas mbërritjes së të dy liderëve në Bazën e Përbashkët Elmendorf-Richardson në Anchorage. Ky takim pritet të fokusohet në çështje ndërkombëtare dhe raportet SHBA-Rusi./lajmi.net/

Bota

15/08/2025 21:36

