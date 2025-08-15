Fillon takimi Trump-Putin
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dhe presidenti rus, Vladimir Putin, e kanë nisur takimin e tyre bilateral në Alaskë, transmeton lajmi.net Takimi po zhvillohet pas mbërritjes së të dy liderëve në Bazën e Përbashkët Elmendorf-Richardson në Anchorage. Ky takim pritet të fokusohet në çështje ndërkombëtare dhe raportet SHBA-Rusi./lajmi.net/
Bota
