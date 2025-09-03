Fillon seanca ndaj Nagip Krasniqit, po dëshmon kryesuesi i bordit të ZRRE-së, Ymer Fejzullahu
Në Gjykatën Themelore në Prishtinë po mbahet sot seanca për ish-kryeshefin e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), Nagip Krasniqin.
Ymer Fejzullahu, Kryesues i Bordit te Zyres se Rregullatorit per Energj është njëri nga dëshmitarët në këtë rast.
Krasniqi akuzohet për veprën penale “keqpërdorim i detyrës zyrtare”.
Nagip Krasniqi si kryeshef i KEK-ut, në bashkëkryerje me Ymer Dragushën (ushtrues detyre i drejtorit të Zyrës së Prokurimit) akuzohen se nga nëntori i vitit 2022 e deri në fund të janarit të vitit 2023 kanë keqpërdorur detyrën e tyre zyrtare, duke i tejkaluar kompetencat që i kanë.
Sipas aktakuzës së Prokurorisë, tejkalimi i kompetencës është bërë që t’i mundësojnë përfitim personit tjetër, në këtë rast operatorit ekonomik “Litwin S.A”, në rastin e aktivitetit të prokurimit lidhur me “Riparimin kapital të kalldasë së bllokut A5”.
