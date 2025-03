​Fillon mbledhja e kryesisë së LDK-së, diskutohet për qëndrimet e partisë pas certifikimit të rezultateve nga KQZ Ka filluar mbledhja e kryesisë së Lidhjes Demokratike e Kosovës (LDK), në të cilën do të diskutohet rreth rezultatit që ka arritur LDK-ja, në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Gjithashtu, do të diskutohet edhe drejtimi që do të marrë kjo parti pas certifikimit të rezultateve nga KQZ-ja. Pas përfundimit të mbledhjes, kryetari i LDK-së, Lumir…