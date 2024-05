Fillon gjysmëfinalja e ‘BBVA’ me performancë nga ish banorët Fillon gjysmëfinalja e Big Brother VIP Albania 3. Kësaj radhe spektakli ka filluar me një perfomancë nga ish banorët, shkruan lajmi.net. Pjesë e kësaj performancë ishin Erjola, Rike, Vesa, Meri, Fationi dhe Graciano. Ndërkaq, sonte do të zgjidhet finalisti i tretë i këtij formati. Në televotim janë Heidi, Egla, Meritoni dhe Françeska./Lajmi.net/