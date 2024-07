Fillon dezinsektimi në kryeqytet, Komuna del me njoftim të rëndësishëm për bletarët Komuna e Prishtinës, ka nisur me dezinsektimin hapësinor në kryeqytet. Këtë e ka bërë të ditur drejtoresha për Zhvillim Rural, Donjeta Dragusha. Në një shkrim në Facebook, Dragusha ka publikuar oraret për bletarë, teksa ka bërë thirrje për kujdes ndaj bletëve. Dezinsektimi do të fillojë çdo ditë nga ora 19:30. Dita e parë: 29.06.2024 –…