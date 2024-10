Fillojnë renovimet e tërësishme në Teatrin e Kosovës dhe Muzeun kombëtar

Që nga shtatori i vitit 2022 Teatri Kombëtar është mbyllur për renovim.

Pas hartimit të projektit që u realizua nga profesorët e Universitetit të Prishtinës e që mori shumë kohë, më në fund renovimet filluan në shtator të këtij viti.

“Sidoqoftë përtej pritjeve, përtej problemeve që i kemi pasur jemi shumë të lumtur që kemi arrit me realizua një projekt shumë të mirë edhe do ta kemi një teatër të denjë jo vetëm për aktorët e punëtorët e Teatrit Kombëtar të Kosovës por edhe për audiencën tonë besnike”, ka thënë Kushtrim Sheremeti, drejtor i përgjithshëm i TKK.

Edhe një tjetër objekt kulturor ka hyrë në renovim. Dyert e Muzeut Kombëtar të Kosovës do të jenë të mbyllura për rreth një vit për vizitorët për shkak të renovimeve që kanë filluar. Rreth 3 milion euro është shuma e kontratës ku parashihen renovimet të cilat përfshijnë depot, laboratorët, sallat ekspozuese, zyrat e punës dhe hapësira e oborrit.

“Është një kontratë ku nuk flet vetëm për hapësirat e depove ku kanë qenë të vendosura koleksionet, gjithsesi vazhdon të mbetët pjesa më e ndjeshme e ndërtesës për aspektin e ruajtjes dhe mandej përfshinë edhe sallat ekspozuese, hapësirat e ruajtjes dhe hapësirat e jashtme natyrisht”, ka thenw Vjollca Aliu, drejtore e përgjithshme në MKK.

Ky renovim do t’u mundësojë edhe personave me aftësi të kufizuara që të kenë qasje më të lehtë në muze.

“Sigurisht do të vihen në funksion të ri sepse janë dy laboratorë por normalisht hapësirat mbesin ashtu si kanë qenë në vendet e njëjta pjesë tjetër të ndryshimit nuk ka me përjashtim të shtimit të një hapësire për personat me aftësi të veçanta”, ka shtuar Aliu.

Megjithëse vizitorët nuk do të kenë qasje për vizita, drejtoresha Aliu tha se po i shqyrtojnë alternativat për vizita.