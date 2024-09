Fillojnë punimet tek “Santea” në Dardani, Rama: Do ta transformojmë krejtësisht këtë zonë Kryetari i Prishtinës, Perparim Rama, ka njoftuar se Komuna ka nisur punimet për të liruar hapësirat tek vendi i quajtur “Santea” në lagjen Dardania të kryeqytetit, për t’i hapur rrugë vazhdimit të punimeve në atë pjesë. Rama ka thënë se do të rregullohen hyrjet e banesave, platoja dhe do të bëhen ndërhyrje në përmirësimin e…