Fillojnë punimet në “Muharrem Fejza”, bllokohet rruga për dy ditë

Komuna e Prishtinës ka bërë të ditur se si shkak i punimeve, rruga "Muharrem Fejza" në Prishtinë do të mbyllet të premten dhe shtunën.

Kështu ka bërë të ditur Komuna e Prishtinës me anë të një komunikate, duke njoftuar për orarin e bllokimit.

“Ju njoftojmë se, për shkak të mundësisë së asfaltimit për shtresën e parë të një segmenti rrugor, rruga që fillon nga kryqëzimi i rrugës “Muharrem Fejza” me rrugën “Ukshin Kovaçica” në drejtim të lagjes Mati do të mbyllet përkohësisht për qarkullim ditën e Premte dhe të Shtunë, përkatësisht me datë 08.04.2022 dhe 09.04.2022, duke filluar nga ora 08:00-18:00”, bëhet e ditur në komunikatë.