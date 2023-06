Fillojnë luftimet: Rusia bombardon konvojin e grupit Wagner

Pas akuzave të shefit të Wagner, Prigozhin se ushtria ruse ka nisur sulme vdekjeprurëse ndaj forcave të tij në Ukrainë – ku trupat e Wagnerit luftojnë përkrah ushtrisë ruse, ka nisur edhe ballafaqimi i Rusisë me grupin Wagner.

Në orët e vona të së premtes, Rusia e ka rritur sigurinë në të gjitha aspektet: e ka kufizuar internetin dhe tanket ushtarake janë parë nëpër rrugët e Moskës.

Prigozhin ka bërë thirrje për rebelim kundër ushtrisë ruse – ndonëse e ka mohuar se po synon puç.

Ndërkaq raportohet se Ëagner pretendojnë se e kontrollojnë qytetin rus Rostov-on-Don, që gjendet në jug të shtetit.

Në Tëitter ndërkaq është publikuar një video, ku sipas njoftimit thuhet se është bombarduar konvoji i Ëagner nga Rusia.

Allegedly the moment RuAf hit Wagner’s convoy – the one Prigozhin described. pic.twitter.com/UfOiQdOCU8

— Christo Grozev (@christogrozev) June 24, 2023