Fillimisht Rama, pastaj Vuçiqi – si u “rrëmbye” Kurti dy herë brenda 24 orëve? Të martën mbrëma, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti u “rrëmbye” politikisht nga homologu shqiptar, Edi Rama, me këtë të fundit, që përmes një konference për medie, me një fytyë të varur e plot emocionesh negative, konfirmoi anulimin e mbledhjes së përbashkët qeveritare, që parashihej të shënohej sot me 14 qershor nën moton: të përbashkuar. Megjithatë,…