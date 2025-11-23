Filharmonia e Kosovës koncert në një Bazilike të Vatikanit, Kurti shkon për t’i ndjekur, Çeku jep detaje
Ministri në detyrë i Kulturës, Hajrullah Çeku, ka vlerësuar lart paraqitjen e Filharmonisë dhe Operës së Kosovës në një koncert të mbajtur mbrëmë në Bazilikën Santa Maria in Aracoeli në Vatikan, duke e cilësuar si një natë që i ka mbushur me krenari.
Aty ishte prezent edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti.
Koncerti u realizua në bashkëpunim me Fondacionin Bartolucci, në kuadër të aktiviteteve të Jubileut në Vatikan.
Çeku tha se performanca e orkestrës, koreve dhe solistëve Besa Llugiqi, Ivana Hoxha, Carlos Cardoso dhe Biagio Pizzuti, nën drejtimin e mjeshtrit italian Jacopo Sipari di Pescasseroli, solli një interpretim të fuqishëm të oratoriumit “La Tempesta sul Lago” të Domenico Bartoluccit.
Ai theksoi se mbrëmja dëshmoi fuqinë e artit si përfaqësuesi më i mirë i shtetit në skenat ndërkombëtare, përballë një audience të gjerë kulturore e diplomatike, duke përgëzuar institucionet dhe artistët për punën e jashtëzakonshme.