“FIFPro” shpall nominimet e 23 lojtarëve më të mirë të vitit 2021 – Alves përfshihet, Salah mungon

Nga kjo listë, befasia më e madhe është padyshim sulmuesi i Liverpoolit, Mohamed Salah, i cili është një nga katër lojtarët e vetëm në 2021 që ka regjistruar mbi 20 gola dhe mbi 10 asistime në pesë ligat më të mira të Evropës.

Rikthimi i tij me 23 gola dhe 11 asistime e vendos atë të katërtin për sa i përket kontributeve të drejtpërdrejta të golave, pas vetëm Kylian Mbappe (35, 24 gola dhe 11 asistime), Lionel Messi (36, 24 gola dhe 12 asistime) dhe Karim Benzema ( 39, 28 gola dhe 11 asistime).

‘FIFA’ emëroi skuadrën e saj prej 23 lojtarëve më të mirë të futbollit të martën pasdite, me PSG, Chelsea dhe Barcelona që kanë përfaqësimin më të madh të çdo klubi (katër secila). Liverpool, Man City, Man Utd dhe Real Madrid kanë nga dy, ndërsa Borussia Dortmund, Juventus dhe Bayern Munich të gjithë kanë nga një përfshirje.

Skuadra u votua nga vetë lojtarët dhe do të kondensohet në ‘World XI’ muajin e ardhshëm gjatë ceremonisë më të mirë të ‘FIFA Football Awards’. Kontingjenti i Premier Ligës është më i spikaturi këtë vit, me 10 nga 23 të listuara që luajnë aktualisht në Angli.

Fituesit e Ligës së Kampionëve Chelsea kanë në përfshirje Edouard Mendy, Jorginho, N’Golo Kante dhe Romelu Lukaku ndërsa Bruno Fernandes dhe Cristiano Ronaldo bënë prerjen për Man Utd; Trent Alexander-Arnold dhe Alisson Becker hynë në Liverpool; dhe Kevin De Bruyne dhe Ruben Dias nga radhët e kampionëve aktual.

Ndoshta çuditërisht, 38-vjeçari Dani Alves ia doli të hynte në skuadër, me tetë herë brazilianin të pranuar në ‘World XI’ në total.

Salah, i cili ende nuk është vendosur në ‘World XI’, do të anashkalohet sërish për një vend në skuadrën e muajit të ardhshëm pasi ai u refuzua për skuadrën prej 23 lojtarësh, duke çuar në shumë spekulime e polemika.

Më poshtë gjeni listën e plotë të të nominuarve.

OFFICIAL: The nominees for the 2021 Men’s FIFPro World 11:

Alisson

Donnarumma

Mendy

Alaba

Alba

Alexander-Arnold

Bonucci

D. Alves

Dias

Busquets

B. Fernandes

De Bruyne

F. de Jong

Jorginho

Kanté

Benzema

Haaland

Lewandowski

Lukaku

Mbappé

Messi

Neymar

Ronaldo#World11

— Squawka News (@SquawkaNews) December 14, 2021