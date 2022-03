Fifi publikon imazhe atraktive nga New Yorku: Ëndrrat më sollën këtu

Ajo padyshim që bën pjesë tek artistet më të suksesshme dhe më të dashura shqiptare, shkruan lajmi.net.

Derisa është e angazhuar me koncerte të shumta, këngëtares i duhet të udhëtoj nëpër vende të ndryshme të botës.

Së fundmi, Fifi ka udhëtuar drejt Amerikës ku do të performoi për bashkatdhetarët atje në disa koncerte bashkë me këngëtarin tjetër, Yll Limani.

Nga New Yourku nuk kanë munguar as imazhet e këngëtares e cila i ka ndarë bashkë me ndjekësit e saj në “Instagram”.

E veshur me plotë stil, këngëtarja ka shkruar krah imazheve:

Ndërkohë, kujtojmë që projekti i fundit i artistes është “Hana” që e solli në bashkëpunim me DJ PM dhe DJ Dagz.

Ndryshe, Fifi aktualisht po shijon romancën e re me biznesmenin nga Shqipëria, Adis Patushi, çifti janë pothuajse të pandashëm që kur bën publike lidhjen./Lajmi.net/