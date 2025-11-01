Fifi publikon EP-në e re “Jehonë” me pesë këngë solo

Këngëtarja e njohur shqiptare, Filloreta Raçi – Fifi, ka publikuar projektin e saj më të ri muzikor, një EP me titull “Jehonë”, transmeton lajmi.net. Ky projekt përmban pesë këngë të reja: “Aman”, “Do Jem”, “Hapsane”, “Nina Nana” dhe “Të Dua”. Ndryshe nga projektet e mëparshme, Fifi këtë herë ka zgjedhur të vijë pa bashkëpunime, duke…

ShowBiz

01/11/2025 23:06

Këngëtarja e njohur shqiptare, Filloreta Raçi – Fifi, ka publikuar projektin e saj më të ri muzikor, një EP me titull “Jehonë”, transmeton lajmi.net.

Ky projekt përmban pesë këngë të reja: “Aman”, “Do Jem”, “Hapsane”, “Nina Nana” dhe “Të Dua”.

Ndryshe nga projektet e mëparshme, Fifi këtë herë ka zgjedhur të vijë pa bashkëpunime, duke sjellë një rrëfim më personal dhe të ndjerë përmes muzikës së saj./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 1, 2025

“Dikush të më …”, Dafina Zeqiri ka një lutje

November 1, 2025

“Një murgeshë gazmore”, Olta Gixhari shkëlqen për Halloween

October 31, 2025

Rita Ora tregon mesazhet me Yll Limanin: Do ta doja një bashkëpunim

October 31, 2025

Pas deklaratave të Kim Kardashian, NASA i kthen përgjigje: Po, kemi...

October 31, 2025

Noizy dhe Dhurata Dora publikojnë këngën “Atë ditë”

Lajme të fundit

Moti për të dielën

Analisti i njohur: Glauk Konjufca ka refuzu me marrë mandatarin

Hoxhaj i PDK-së: Në balotazh për Prishtinën vota...

A mund të anëtarësohet Kosova në BE? Ish-presidenti...