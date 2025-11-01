Fifi publikon EP-në e re “Jehonë” me pesë këngë solo
ShowBiz
Këngëtarja e njohur shqiptare, Filloreta Raçi – Fifi, ka publikuar projektin e saj më të ri muzikor, një EP me titull “Jehonë”, transmeton lajmi.net.
Ky projekt përmban pesë këngë të reja: “Aman”, “Do Jem”, “Hapsane”, “Nina Nana” dhe “Të Dua”.
Ndryshe nga projektet e mëparshme, Fifi këtë herë ka zgjedhur të vijë pa bashkëpunime, duke sjellë një rrëfim më personal dhe të ndjerë përmes muzikës së saj./lajmi.net/