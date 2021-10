Menjëherë pas sqarimit me Granitin, Fifi ka shkuar në dhomën e rrëfimit për të folur me njerëzit e produksionit.

Në një bisedë me Granitin, këngëtarja nga Kosova ka treguar se ka kërkuar që të largohet nga shtëpia.

“Kom lyp me u largu nga shtëpia. Nuk po mundem më me përballu, kërkova takim edhe me psikologen”, u shpreh Fifi.