Fifi hyn në “Big Brother Vip Kosova” ky është misioni i saj Fifi ka hyrë sonte në “Big Brother Vip Kosova” duke përformuar kështu këngën e saj “Hana”, shkruan lajmi.net. Ndërkaq ajo ka edhe një mision për të bërë. Këngëtarja do të këndoj brenda shtëpisë së bashku me njërin ndër konkurrentët më të ri që do të hyjë brenda në shtëpi.