Fifi e uron Vitin e Ri: Gëzuar 2022

Filloreta-Raçi shihet e veshur me veshje ngjyrë tl zezë me një shishe alkool dhe cigare në dorë, shkruan lajmi.net.

Krahas fotografive, ajo zgjedhur të shkruajë edhe disa fjalë për ndjekësit e saj për ta uruar Vitin e Ri.

“Krejt çka kerkojmë në jetë është me qenë të lumtur, me qesh, me dhënë e me marr dashuri dhe këto nuk kanë kosto. Unë zgjedh që 2022 ta nis duke pi e duke u gëzu, duke u lutur për njerëzit e mi të zemres duke uruar që t’i shoh të gjithë të lumtur e të gëzuar e me plot shëndet. Po shkruaj që tani sepse dua të jem unë e para që ju uron ma të mirën e botes o nanushat e mi. Ju dua .. GEZUAR 2022”, ka shkruar Fifi në mbishkrimin e postimit.

Ndryshe, Fifi ka qenë një nga artistët më të komentuara këtë viti, sa i përket projekteve muzikore, gjithashtu edhe hyrja e saj në Big Brother VIP bëri bujë./Lajmi.net/

