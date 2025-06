Fifi dhe Egli Tako pishin raportet pasi thuhet se nuk u dakorduan për përqindjen e fitimeve – fshihet edhe kënga e tyre e përbashkët në YouTube Pas mbarimit të BBVA 4, Fifi dhe Egli Tako krkijuan një miqësi shumë të mira me njëra-tjetrën, por duket se sot nuk ndajnë më as mikrofona e as biseda. Prishja e raporteve mes dy këngëtareve është konfirmuar nga emisioni “Prive by LS”, i cili në një kronikë të dedikuar ka zbuluar detaje të pazbuluara më…