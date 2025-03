FIFA njofton ndryshimin e madh, do ketë shfaqje muzikore pas pjesës së parë në finalen e Botërorit FIFA ka njoftuar se finalja e Kupës së Botës 2026 do të ketë edge shfaqje pas pjesës së parë të turneut. Ngjarja e shumëpritur, e vendosur të zhvillohet në stadiumin MetLife në New Jersey, premton të jetë një përvojë e paharrueshme për tifozët e futbollit në mbarë botën. Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino zbuloi se…