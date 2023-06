FIFA e zbulon nikoqirin e Kupës së Botës për klube 2025 Edicioni i parë i Kupës së Botës për klube që do të përfshijë 32 klube do të zhvillohet në vitin 2025. Kjo do të jetë hera e parë në histori që në këtë garë do të marrin pjesë 32 klube, dhe tani FIFA e ka konfirmuar edhe vendin se ky do të zhvillohet, transmeton lajmi.net.…