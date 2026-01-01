Fier: 25 të rinj përfunduan në spital të dehur gjatë ndërrimit të viteve

Festimet për ndërrimin e viteve janë shoqëruar me një numër të lartë të rinjsh të paraqitur në gjendje të dehur në urgjencën e Spitalit Rajonal Fier me simptoma të intoksikacionit. Sipas burimeve të Top Channel, 25 të rinj të grupmoshës 20-30 vjeç janë paraqitur në spital, ndërsa pasi kanë marrë mjekimin janë larguar. Viti i…

01/01/2026 19:58

Festimet për ndërrimin e viteve janë shoqëruar me një numër të lartë të rinjsh të paraqitur në gjendje të dehur në urgjencën e Spitalit Rajonal Fier me simptoma të intoksikacionit.

Sipas burimeve të Top Channel, 25 të rinj të grupmoshës 20-30 vjeç janë paraqitur në spital, ndërsa pasi kanë marrë mjekimin janë larguar.

Viti i Ri 2026 është festuar edhe me fishekzjarrë ku tre persona kanë marrë lëndime te lehta te cilët pasi u mjekuan dhe dolën nga spitali.

