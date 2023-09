FFK thërret tifozët në stërvitje të Kosovës: Ejani bëni foto dhe bisedoni me yjet Kosova është grumbulluar për ndeshjet e muajit shtator ku do të përballet me Zvicrën dhe Rumaninë. Federata e Futbollit të Kosovës ka njoftuar se stërvitja e ditës së sotme që mbahet në kampin nacional në Hajvali do të jetë e hapur për publikun. FFK ka ftuar tifozët e Kosovës që të shkojnë në kampin nacional…