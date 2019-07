FFK organizon turne përkujtimor për Fadil Vokrrin

FFK ka njoftuar se do të organizojë turneun më 23 korrik, në ditëlindjen e Vokrrit.

Ai do të jetë tradicional dhe do të mbahet çdo vit më 23 korrik.

Në këtë turne janë ftuar dhe do të marrin pjesë veteranët e skuadrave të Llapit, Prishtinës, Flamurtari nga Vlora dhe Përzgjedhja e veteranëve nga Maqedonia e Veriut.

Ky turne do të zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.

Ndeshja e parë do të zhvillohet në orën 18.00. Ndeshja e dytë do të zhvillohet në orën 19.00. Ndeshja e tretë finale do të zhvillohet në orën 20.00.