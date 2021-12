FFK nesër shpërndan fanella falas të Kosovës – ja ku mund ti merrni

Nesër nga ora 14:00, Presidenti Ademi me bashkëpunoëtorë dhe futbollistë të Kombëtares do të bëjnë një shëtitje në sheshin e kryeqytetit dhe do të shpërndahen fanella të Kosovës, ka njoftuar FFK.

“Të nderuar/a nesër në orën 14:00 në prag të ndërrimit të motmoteve, presidenti i FFK-së, Agim Ademi me bashkëpunëtorë, si me futbollistë të Kombëtares e me drejtuesit e Dardanëve, do të bëjnë një shëtitje në sheshin e kryeqytetit, ku do të shpërndajnë për qytetarët një sasi të fanellave të Kombëtares së Kosovës.

“Nisja bëhet nga sheshi ‘Zahir Pajaziti’. Ju ftojmë ta ndiqni këtë aktivitet me ekipet tuaja! Kujdesuni për veten tuaj dhe të tjerët – respektoni masat antiCovid19. Punë të mbarë!”, është thënë ndër të tjerash në njoftimin e FFK-së.