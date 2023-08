FFK-ja me telegram ngushëllimi për vdekjen e ish-futbollistit mitrovicas, Ismet Pllana Federata e Futbollit e Kosovës ka reaguar me anë të një telegrami ngushëllimi për vdekjen e ish-futbollistit mitrovicas, Ismet Pllana. Pllana, i njohur ndryshe si “Iska”, ka vdekur sot me lajmin që e bënë të ditur familjarët në rrjetet sociale, shkruan lajmi.net. Nga shtëpia e futbollit e Kosovës e vlerësuan Pllanën si kontribues të madh…