FFK i nxjerr në shitje biletat për ndeshjen Kosovë-Slloveni
Kosova më 10 tetor pritet ta zhvillojë ndeshjen e tretë në kuadër të kampanjës kualifikuese për Kampionatin Botëror 2026. “Dardanët” në “Fadil Vokrri” do ta presin Slloveninë. Ky takim do të zhvillohet nga ora 20:45. E sot, Federata e Futbollit të Kosovës, i ka nxjerrë në shitje biletat për këtë ndeshje. Çmimet e biletat janë…
Sport
Kosova më 10 tetor pritet ta zhvillojë ndeshjen e tretë në kuadër të kampanjës kualifikuese për Kampionatin Botëror 2026.
“Dardanët” në “Fadil Vokrri” do ta presin Slloveninë.
Ky takim do të zhvillohet nga ora 20:45.
E sot, Federata e Futbollit të Kosovës, i ka nxjerrë në shitje biletat për këtë ndeshje.
Çmimet e biletat janë këto:
Veri dhe Jug 10 euro
Lindje 20 euro
Perëndim 30 euro
VIP 100 euro
Linkun ku mund t’i bleni biletat e gjeni mëposhtë:
https://eu.ebileta.al/biglietteria/listaEventiPub.do