FFK i nxjerr në shitje biletat për ndeshjen Kosovë-Slloveni

Kosova më 10 tetor pritet ta zhvillojë ndeshjen e tretë në kuadër të kampanjës kualifikuese për Kampionatin Botëror 2026. “Dardanët” në “Fadil Vokrri” do ta presin Slloveninë. Ky takim do të zhvillohet nga ora 20:45. E sot, Federata e Futbollit të Kosovës, i ka nxjerrë në shitje biletat për këtë ndeshje. Çmimet e biletat janë…

15/09/2025 19:11

Kosova më 10 tetor pritet ta zhvillojë ndeshjen e tretë në kuadër të kampanjës kualifikuese për Kampionatin Botëror 2026.

“Dardanët” në “Fadil Vokrri” do ta presin Slloveninë.

Ky takim do të zhvillohet nga ora 20:45.

E sot, Federata e Futbollit të Kosovës, i ka nxjerrë në shitje biletat për këtë ndeshje.

Çmimet e biletat janë këto:

Veri dhe Jug 10 euro

Lindje 20 euro

Perëndim 30 euro

VIP 100 euro

Linkun ku mund t’i bleni biletat e gjeni mëposhtë:

https://eu.ebileta.al/biglietteria/listaEventiPub.do

