FFK i kërkon zyrtarisht Zemajt rikthimin e tifozëve në stadiume

Në këtë takim është biseduar për gjendjen aktuale të pandemisë Covid-19 në vendin tonë dhe për rrjedhën e aktiviteteve të organizuara nga ana e FFK-së.

Gjithashtu u bisedua edhe për lehtësimin e masave kundër Covid-19, derisa presidenti Ademi e informoi ministrin Zemaj për vendimin e UEFA-s për rikthimin e tifozëve në stadiume me 30 përqind të kapacitetit të stadiumeve në ato vende ku një gjë të tillë e lejojnë autoritetet shtetërore.

Me këtë rast, presidenti Ademi kërkoi nga ministri që të mundësohet që ndeshja e radhës si vendase në kuadër të Ligës së Kombeve kundër Sllovenisë të zhvillohet me praninë e shikuesve, me numrin që është i lejuar nga UEFA, gjë e cila do t’i jepte motiv shtesë futbollistëve dardanë për lojë sa më të mirë, duke e ditur se tifozët kanë qenë shtytës të rezultateve pozitive për Kombëtaren tonë.

Ministri Zemaj premtoi se do ta shqyrtojë me institucionet e tjera kërkesën e FFK-së dhe shumë shpejt do të merret vendim në lidhje me këtë çështje. /Lajmi.net/