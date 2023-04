Fetahu dhe Dushku do të marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të FIBA Evropës Kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës, Arben Fetahu dhe Sekretarja e Përgjithshme e Federatës së Basketbollit të Kosovës, Elvira Dushku, do të marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të FIBA Evropës. Asambleja e Përgjithshme do të mbahet më 19/20 maj në Munih të Gjermanisë. Krerët e FBK-së janë pjesëmarrës të rregullt në mbledhjet e…