Fetahaj për lajmi.net/ Nga synimi i Lirisë në Superligë, deri te interesimi i klubeve nga liga elitare e futbollit të Kosovës

Anësori i Lirisë, Liridon Fetahaj ka folur për lajmi.net në lidhje me synimet e klubit në rast të ngjitjes në Superligë dhe për shumë gjëra të tjera.

Teksa kanë mbetur edhe pak xhiro deri në përfundimin e këtij stinori, ekipet vazhdojnë ‘luftën’ për synimet e tyre. Për Lirinë synimi kryesor është plasmani në Superligën e Kosovës. Ata janë në rrugën e duhur për të arritur këtë, por kanë ende punë deri në përfundim të sezonit.

Se do ta kenë të vështirë të ngjiten në Superligë për lajmi.net ka treguar Liridon Fetahaj. Sipas tij, Liria ka kundërshtar të vështirë, por që do ta bëjnë të pamundurën për t’ia arritur.

“Po do të jetë shumë e vështirë plasmani në Superligë pasi kemi kundërshtarë si Feronikeli, Phoenix e Istogu mirëpo në do të bëjmë të pamundëren për inkuadrim”, tha fillimisht ai për lajmi.net.

Anësori Kosovar ka qenë një ndër lojtarët kyç në sukseset e Lirisë këtë sezon, duke shënuar gola fenomenal nga gjuajtja e lirë. Në lidhje me golat në aspektin personal ai u shpreh i lumtru, por thotë që këtë e ka arritur falë bashkëlojtarëve të tij.

“Me bën të ndihem shumë mirë pasi që me golat e mi kemi siguruar ekipit fitore të rëndësishme po kjo nuk arrihet pa ndihmën e bashkëlojtareve të cilët më kanë ndihmuar shumë dhe ky fakt më bënë të lumtur shumë“, vazhdoi Fetahaj.

Sigurimi i një vendi në ligën elitare të Kosovës mbetet synimi i klubit të Prizrenit, ndërsa për lojtarin ka treguar që kryesia do duhet të vendos për synimet nëse arrijnë kualifikimin në Superligë.

“Nëse futemi në Superligë varet nga kryesia e klubit se çka dëshirojnë ata, çfarë lojtar marrin me çfarë buxheti do të futet klubi dhe t’i caktoj objektivat para fillimit të sezonës, pasi që tashmë kanë filluar ekipet tjera kontaktet me lojtarët të cilët dëshirojnë t’i marrin”, vazhdoi më tej ai.

Në lidhje me të ardhmen e tij, Fetahaj tha që ka marrë disa oferta nga klubet e Superligës, por që hezitoi të tregojë me emra se kush janë ata.

“Po kam marrë oferta nga skuadra të Superligës nga tre ekipe mirëpo për shkak që të mos e dëmtojë imazhin e ndonjëres nuk mund t’i them emrat por janë oferta konkrete e që i falënderoj shumë për interesimin”, përfundoi ai.

Mbetet të shihet deri ne përfundim të sezonit nëse klubi nga Prizreni, Liria do arrijë inkuadrimin në Superligën e futbollit./Lajmi.net/