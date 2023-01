Feston një vjetorin e lidhjes me Dagzin, Einxhel: Nga ‘banor-banor’ tek prindër të lezetshëm

Einxhel dhe Dj Dagz krijuan lidhjen e tyre brenda shtëpisë së “BBV Albania”.

E madje ata edhe janë bërë prindër, shkruan lajmi.net.

Në muajin dhjetor, çifti, u bënë prindër të një djali të cilin e quajtën Trev.

E ata po festojnë një vjetorin e lidhjes, teksa Einxhel ka bërë edhe dedikimin emocional.

“Nga ‘banor-banor’ tek prindër të lezetshëm🍼😎 @dj_dagz po kerkoj fjalë të reja sepse ‘Të Dua’ është shumë pak nga çfarë ndjen shpirti im për ty!! Faleminderit për vitin më të lumtur të jetë sime. 02/01/2022 – 02/01/2023 our year is my fav love movie🎞”, ka shkruar ajo./Lajmi.net/