Festojnë përvjetorin e shtatë, Lyrical Son me dedikim romantik për gruan

Lyrical Son është bërë romantik në përvjetorin e shtatë të lidhjes me Gresën.

Për reperin Lyrical Son dhe bashkëshorten e tij, Gresa Krasniqin, data e sotme është shumë e veçantë, shkruan lajmi.net.

Me këtë datë, çifti festojnë përvjetorin e shtatë të lidhjes, ndërsa nuk kanë munguar as dedikimet me fjalë dashurie për njëri-tjetrin.

Ishte Lyrical Son ai i cili së fundi publikoi një fotografi në llogarinë e tij në Instagram, në të cilën shfaqer pranë gruas.

“Urime 7 Vjet bashk zemer…Ishalla Plakemi Bashk”, janë fjalët e reperit.

Për ndryshe, projekti i fundit nga Lyrical Son është “Deja Vu”, këngë kjo në bashkëpunim me Kidën. /Lajmi.net/