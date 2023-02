Festohet dita e presidentit të ShBA-së, Osmani: Clinton u bë zëri i popullit të Kosovës Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, sot së bashku me ambasadorin amerikan, Jeffrey Hovenier dhe me fëmijët e shkollës ‘Xhemajl Mustafa’ shënuan Ditën Ndërkombëtare të Presidentit të ShBA-së. Para shtatores së ish-presidentit amerikan, Bill Clinton, Osmani me ambasadorin Hovenier dhe një grup të fëmijëve festuan lidhjen e fortë e të pathyeshme në mes të Kosovës dhe…