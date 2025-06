Festivali Sunny Hill lanson Sunny Hill Travel në partneritet me Fluturime.com dhe FullyTrip.com Festivali Sunny Hill ka njoftuar për krijimin e një shërbimi të ri të udhëtimit të quajtur Sunny Hill Travel, në bashkëpunim me Fluturime.com dhe FullyTrip.com. Platforma e re do u ofrojë pjesëmarrësve të festivalit që në një vend të bëjnë planifikimin dhe rezervimin e udhëtimit të tyre, prej biletave të aeroplanit e deri të përjetimi…