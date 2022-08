Festimi i Chloe Kelly monumental për gratë në sport: “Ky është trup gruaje – jo për seks as për spektakël” “Ky është një trup gruaje – jo për seks as për spektakël.” Pasi një ndeshjeje të tensionuar dje, skuadra e grave të Anglisë fitoi ndeshjen finale të Euro 2022 me një fitore 2:1 ndaj Gjermanisë. Është hera e parë që skuadra e Grave apo e Burrave janë kurorëzuar kampionë të evropianit. Në minutën e 20-të…