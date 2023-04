Festë për Aro Muriq – Burnley siguron inkuadrimin në Premierligë

Burnley e ka siguruar inkuadrimin në elitën e futbollit anglez për edicionin e ardhshëm.

Skuadra angleze nën drejtimin e trajnerit Vincent Kompany siguroi “biletën” që dërgon në Premierligë disa xhiro para fundit të kampionatit në Championship, shkruan lajmi.net.

Për ta shënuar këtë sukses, Burnley triumfoi 1:2 në udhëtim te Middlesbrough këtë mbrëmje, në kuadër të javës së 40-të.

