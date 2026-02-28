Festë në rrugët e Iranit pas lajmit se ka vdekur Ajatollah Ali Khamenei

Një video në rrjetet sociale, e shpërndarë në X dhe e verifikuar nga BBC, tregon disa iranianë në Karaj duke festuar vdekjen e raportuar të Udhëheqësit Suprem, Ajatollah Ali Khamenei – para se ajo të konfirmohej nga presidenti amerikan Donald Trump. Trump postoi në Truth Social për të njoftuar vdekjen e Khameneit, pas raportimeve të…

28/02/2026 23:25

Një video në rrjetet sociale, e shpërndarë në X dhe e verifikuar nga BBC, tregon disa iranianë në Karaj duke festuar vdekjen e raportuar të Udhëheqësit Suprem, Ajatollah Ali Khamenei – para se ajo të konfirmohej nga presidenti amerikan Donald Trump.

Trump postoi në Truth Social për të njoftuar vdekjen e Khameneit, pas raportimeve të mëhershme në mediat izraelite dhe amerikane.

