Festë në rrugët e Iranit pas lajmit se ka vdekur Ajatollah Ali Khamenei
Një video në rrjetet sociale, e shpërndarë në X dhe e verifikuar nga BBC, tregon disa iranianë në Karaj duke festuar vdekjen e raportuar të Udhëheqësit Suprem, Ajatollah Ali Khamenei – para se ajo të konfirmohej nga presidenti amerikan Donald Trump. Trump postoi në Truth Social për të njoftuar vdekjen e Khameneit, pas raportimeve të…
Bota
Një video në rrjetet sociale, e shpërndarë në X dhe e verifikuar nga BBC, tregon disa iranianë në Karaj duke festuar vdekjen e raportuar të Udhëheqësit Suprem, Ajatollah Ali Khamenei – para se ajo të konfirmohej nga presidenti amerikan Donald Trump.
Trump postoi në Truth Social për të njoftuar vdekjen e Khameneit, pas raportimeve të mëhershme në mediat izraelite dhe amerikane.