Festë në Ambasadën e SHBA-ve, shënohet 15 vjetori i Pavarësisë së Kosovës

Arsye për këtë, është kremtimi i 15 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, shkruan lajmi.net.

Fotografi nga tubimi ka publikuar ambasadori i SHBA-ve, Jeff Hovenier.

“Këtë mbrëmje, ne festuam Ditën e Pavarësisë së Kosovës në Ambasadën Amerikane në Prishtinë, me një pritje dhe performancë nga Orkestra e Forcave Ajrore të SHBA-së në Evropë, dhe unë, pata edhe rastin që të hip në skenë për pak! Urime 15-vjetorin e pavarësisë Kosovës. ”, tha Hovenier. /Lajmi.net/

This evening, we celebrated Kosovo’s Independence Day at @USEmbPristina with a reception and performance by the U.S. Air Forces in Europe Band, and I even had the chance to get up on stage for a bit! Congratulations to Kosovo for 15 years of independence. 🇺🇸 🤝 🇽🇰 pic.twitter.com/IKo5XUgne7

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) February 14, 2023