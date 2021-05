Festë e ‘çmendur’ në Milano, tifozët e Interit ‘bllokojnë’ qytetin

Me barazimin e Atalantas ndaj Sassuolos, edhe matematikisht gjithçka ka mbaruar për titullin e Scudetto për edicionin 2020/21, të cilën e kanë fituar “Neurazzurët”, transmeton lajmi.net.

E trofeut, i janë gëzuar shumë tifozët që kanë ‘bllokuar’ rrugët e Milanos.

Këtë më së miri e tregon videoja e publikuar te faqja zyrtare e Interit./Lajmi.net/

The scenes in Milan after Inter win Serie A! 🙌 pic.twitter.com/fBYjynmBwa

— Goal (@goal) May 2, 2021