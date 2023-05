Festë e çmendur dhe lot nga zhgënjimi – goli në “frymën e fundit” vendosi ndeshjen e mbijetesës në futbollin italian

Goli i javës dhe ndoshta edhe i muajit në Itali vjen nga fushat e ligave të ulëta.

Përpos atraktiv, goli ishte i një rëndësie vendimtare për të gjithë sezonin e ligës së tretë të Triestinës, lojtari i së cilës Camillo Tavernelli e shënoi në minutën e 94-të të ndeshjes së “Play-Off”-it për mbijetesë ndaj Sangiuliano City, shkruajnë mediat italiane, transmeton lajmi.net.

Një barazim në Serinë D do ta dërgonte Triestinën, e cila tashmë ishte në prag të rënies, por më pas u shfaq Tavernelli, i cili në 25 metra e pranoi topin me gjoks dhe i rrëzoi kundërshtarët me një goditje fenomenale, duke ia siguruar ekipit të tij mbijetesën në ligën e tretë.

Festa ishte shumë e madhe te ekipi i kuq dhe kjo u pa edhe tek pjesëtarët e stafit teknik dhe tifozët në tribuna.

Në taborin tjetër u panë lot të zhgënjimit nga disa futbollistë pas përfundimit të ndeshjes.

Momentin e golit dhe festës mund ta shikoni nga minuta 6:20 në videon e mëposhtme./Lajmi.net/