Festa e Vitit të Ri kthehet në tmerr, dëshmitarët tregojnë momentet kur vetura në New Orleans godet turmën Dhjetë persona mbetën të vdekur dhe 30 u plagosën pasi një automjet u përplas me një turmë të madhe në New Orleans të SHBA-së, në Canal and Bourbon Street, sipas agjencisë zyrtare të qytetit për gatishmëri ndaj fatkeqësive, NOLA Ready. Dëshmitarët okularë thanë se zbavitja e Vitit të Ri u kthye në tmerr, ndërsa përshkruan…